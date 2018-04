Temptations Kevin over vermeende sekstape: ‘Dat was misschien wel tijdens mijn relatie met Megan’

Goedele Liekens kreeg na de elfde aflevering van ‘Temptation Island’ Kevin op haar sofa. En zij hadden heel wat te bespreken. De vermeende seksvideo’s van Kevin die de ronde zouden doen, bijvoorbeeld.

Lees ook: Betekent deze foto dat Temptations Kevin en Chloë een setje zijn?

De Vlaamse deelnemer van ‘Temptation Island’ ontkent in alle talen dat die bestaan, maar vertelt wel dat hij een filmpje van zijn kamer met een naakt meisje erin doorstuurde naar zijn vrienden. En dat zou weleens tijdens zijn relatie met Megan kunnen geweest zijn.

Geen sekstape met Shelly

Een paar weken geleden klapte Shelly, oud-deelnemer van ‘Ex On The Beach Double Dutch’ uit de school over een vechtpartij waarin Kevin verzeild was geraakt. Zij vertelde toen dat zij de oorzaak was van Kevins knokpartij en dat ze de nacht doorbracht met de Oostendenaar, die hun vrijpartij zonder haar medeweten filmde en de beelden verspreidde. In de nieuwste aflevering van ‘Goedele On Top’ klinkt uit Kevins mond een heel ander verhaal.

Volgens Kevin ging het gevecht in Gent helemaal niet over Shelly, maar kwam hij gewoon tussen twee mannen die op elkaar begonnen te slaan. Van sekstapes is er volgens Kevin bovendien geen sprake. ‘Er zijn geen sekstapes, 100 procent zeker’, verzekert hij Goedele tijdens het gesprek. ‘Ik filmde mijn kamer en er lag een meisje op haar buik op bed, maar er is geen seks te zien’, aldus Kevin.

Gehackt

Volgens de ‘Temptation’-kandidaat zijn die bewuste beelden vrij oud, maar werd zijn Facebook Messenger gehackt en de video gestolen uit een groepsgesprek. ‘Veel mensen zeggen dat het Megan is geweest, want ze heeft er tegen haar vriendinnen over zitten opscheppen. Ze is wel zo dom om dat te doen. Maar zij zegt dat het een vriendin van haar was’, aldus Kevin.

Het meisje in de video is dan ook niet Megan, maar wanneer Goedele Kevin vraagt of het tijdens hun relatie was, ontkent de Kevin niet. ‘Het is misschien wel van tijdens de relatie met Megan’, zegt hij. Goed, dat weten we dan ook weer: Kevin schepte in groepsgesprekken met vrienden op over zijn overspelig gedrag en stuurde er filmpjes van door. Knappe kerel.





Tekst: Eline Debie | Beeld: RTL, VIJF