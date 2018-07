Temptations Fabiola over Niels: ‘We zitten echt op één lijn samen’

De spanningen lopen hoog op in ‘Temptation Island VIPS’ en er lijkt vooral een klik te zijn tussen Niels en Fabiola. Maar of dat allemaal een spelletje of oprecht is voor de verleidster? In het praatprogramma ‘Temptation Gossip’ doet de ze een eerlijk boekje open over haar gevoelens.

Hoewel Niels met Rosanna naar Mexico ging om de ultieme relatietest – voor de tweede keer – aan te gaan, lijkt hij de verleiding van Fabiola niet te kunnen weerstaan. In ‘Temptation Gossip’ geeft ze toe dat ze vanaf het begin al haar pijlen op Niels gericht had. ‘Ik wist dat ik voor Niels zou gaan toen hij me uitgekozen had voor de date. Toen dacht ik: ik ga voor hem! En hij is natuurlijk een hele mooie jongen. Niels is lief en heeft leuke humor, we zitten echt op één lijn samen.’ En als we Fabiola mogen geloven, zijn haar gevoelens voor Niels niet gespeeld. ‘Ik zou hem in het echte leven ook oprecht leuk kunnen vinden.’

Geen spijt

Of ze zich schuldig voelt tegenover Rosanna? Absoluut niet. ‘Niels en ik hadden een klik samen, hun relatie was voorbij’, zegt ze tegen Fatima. ‘En wat Rosanna heeft gezegd over hem vind ik echt niet kunnen. Niels heeft daar veel om gehuild en was er echt kapot van. Daarnaast doet ze zelf mee aan ‘Temptation Island’, dus ja…’

