Temptations Danielle onthult de échte (heftige!) reden achter haar deelname

Terwijl de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ hard gaan, getuigen de ex-deelnemers nog volop over hun stukgelopen relaties en de moeilijke periode die ze als gevolg daarvan doormaakten. Ook Daniëlle onthult nu in een interview de schokkende reden achter haar deelname.

Dat de toekomst van Daniëlle en Mezdi er niet echt rooskleurig uitzag, had menig ‘Temptation’-fan na het eerste kampvuur al door. De beelden van de sneaky en flirterige Mezdi maakten hem in no time tot het meest bekende ‘zjwijn’. Hoewel ze daarmee meteen een van de meest spraakmakende koppels werden, legt de ex-deelneemster in het interview uit dat ze eigenlijk helemaal niet graag in de belangstelling staat. ‘Eigenlijk ben ik een muurbloempje. Ik treed nooit op de voorgrond en ben heel meegaand. Dat ik toch wilde meedoen aan een tv-programma, komt doordat ik alles uit het leven wil halen. Drie jaar geleden kreeg ik een herseninfarct waardoor ik weer vanaf nul moest leren lopen. Sinds ik dat weer kan, denk ik bij alles: je leeft maar één keer’, aldus Daniëlle in &C.

Stalkgedrag

Hoewel die deelname haar uiteindelijk haar relatie kostte, besloot Daniëlle verder te gaan met haar leven. Al bleek dat niet eenvoudig te zijn voor de Nederlandse schone… ‘Hij begon me te stalken. Als ik ‘s nachts om twaalf uur na mijn werk met collega’s naar de McDrive reed, stond hij daar ook geparkeerd. Ik negeerde hem, maar voelde me wel geïntimideerd’, vertelt ze. ‘Het was even een paar maanden rustig, maar sinds de uitzending van ‘Temptation Talk’ in april, waarin ik niet naast hem wilde gaan zitten, zijn er weer dingen voorgevallen. Ik verdenk Mezdi, maar ik kan het niet bewijzen’, aldus Daniëlle.

Tekst: Chloë Foubert (Flair.be) | Beeld: RTL