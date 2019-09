Verleider Giorgio doet zelfmoordpoging na verbroken verloving

Verleider Giorgio, die meedeed aan het afgelopen seizoen van Temptation, heeft onlangs drie dagen in coma geraakt na een zelfmoordpgoing. Zijn ouders vonden hun 24-jarige zoon bewusteloos in zijn woning. Hij bleek 30 slaappillen te hebben geslikt.

Psychiatrische instelling

Giorgio, die onlangs ook al mishandeld werd op een festival, gaat door een zware periode in zijn leven, nadat de relatie met zijn ex-verloofde Samra op de klippen liep. Inmiddels is hij door de dokter voor tien dagen naar een psychiatrische instelling gestuurd. Zelf is hij het hier niet mee eens, hij zou liever thuis zijn om bij te komen van de gebeurtenis. Met Samra is hij helemaal klaar. “Ik wil haar niet meer zien”, vertelt Giorgio deze week aan het Vlaamse blad TV Familie.

Waar ging het mis?

De verleider en zijn vriendin Samra waren verloofd en Giorgio was ervan overtuigd dat ze de ‘vrouw van zijn leven’ was. Dit bleek alleen niet zo te zijn: Samra bleek tijdens hun relatie ook af te spreken met andere jongens. De relatie hield stand, totdat er ook nog leugens in het spel kwamen. Zijn vriendin stuurde foto’s van een blauwe plek op haar kin door naar anderen, bewerend dat Giorgio haar had geslagen.

Lees ook

Temptation-verleider Giorgio door 20 man in elkaar geslagen op festival

Liefdesverdriet

“Ik had tijdens een spelletje haar kin geraakt. Het was nooit mijn bedoeling om haar pijn te doen en mijn ouders kunnen dit bevestigen. Zij waren erbij.” Toen bleek dat Samra nooit zwanger was geweest, ook al beweerde ze eerst van wel, werd het de Temptation verleider te veel. “Mijn leven leek verwoest, ik wilde er niet meer zijn. Uit liefdesverdriet heb ik toen de slaappillen geslikt.”

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.