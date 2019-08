Dus tóch een ‘Temptation’-baby: Rodanya onthult alsnog vader van kindje

Een paar weken geleden maakte ‘Temptation Island’-deelneemster Rodanya (20) verrassend nieuws bekend: ze is in verwachting van haar eerste kindje. Het bleef bij speculeren over wie de vader van de baby is, want daar liet de moeder in spe maar weinig over los. Tot nu.

Het was de eerste vraag die bij iedereen naar boven kwam: van wie is Rodanya zwanger? Bij de bekendmaking van haar zwangerschap gebruikte ze de hashtag #JustTheTwoOfUs, wat meteen duidelijk maakte dat de vader op dat moment niet in beeld was. “Ik heb ook niet met hem gecommuniceerd dat ik de zwangerschap gisteren op social media wereldkundig zou maken”, zei de realityster destijds in Grazia. “Dat heeft hij ook online voorbij zien komen. De bal ligt nu bij hem. Gaat hij reageren? Wil hij zelf wat posten? Het is een lastige situatie, ik ben benieuwd.”

Rust bewaken

Rodanya heeft er toen bewust voor gekozen om nog even stil te houden wie de vader van haar kindje is, om “de rust te bewaken en hem de tijd geven om het zelf naar buiten te brengen”. Maar in een nieuwe vlog maakt ze een einde aan alle speculaties en geruchten.

‘Morgan is de vader’

“Ik heb lang getwijfeld om het te zeggen”, begint ze. “Maar ik ga zijn naam gewoon noemen: Morgan is de vader van mijn kind. We hebben elkaar na Temptation Island [waarin de twee het afgelopen seizoen als koppel te zien waren, red.] nog een paar keer gezien en ik ben nu zwanger, dus jullie zelf invullen wat er dan gebeurd is. Het was dus ook geen one night stand zoals veel mensen dachten.”

Afstand

Ook vertelt ze meer over het feit dat Morgan er in het begin niet bij betrokken wilde zijn. “Hij was helemaal overdonderd”, zegt ze. “Er was ook heel veel ruzie en gezeik, dus toen hebben we beiden afstand genomen. Daarna hebben we toch weer contact gehad maar ook dat hebben we niet een week lang volgehouden. Ik ben van de afspraken en van alles aan het regelen voor mijn kind, hij heeft hele andere interesses. Morgan is met heel andere dingen bezig en is gewoon nog niet op het level waar ik wel ben om ouder te zijn. Dat is moeilijk.”

Geen gezeik

Hoe het nu zit? “Er is een punt waarop je zegt: tot hier en niet verder. Voor mij is het punt nu gekomen dat ik zeg: het is klaar. Hij heeft niet exact met die woorden gezegd dat hij er niets mee te maken wil hebben, maar ik maak die keuze nu. Dat doe ik omdat ik als moeder gewoon geen gezeik maar wel goede afspraken wil. Dat kan hij niet, dus dan hoeft het op dit moment ook voor mij niet.”

Lees ook

Heftig: Temptations Rodanya doet boekje open over de vader van haar baby



Leegte opvullen

Naar eigen zeggen is Rodanya ver gegaan om Morgan er wel bij te betrekken en heeft ze haar kind absoluut niet weggehouden bij haar ex. “Ik wil gewoon dat mijn kind een vader heeft. Ik vind het heel jammer dat mijn kind geen papa heeft. Ik zal alle leegte invullen, mijn familie ook.” De komende tijd gebruikt ze om alles op een rijtje te zetten. “Het is gewoon definitief dat je het alleen gaat doen. Het is lastig, maar weet je: je komt er wel overheen en je kind zal niks tekort komen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: RTL