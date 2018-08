‘Temptation Island VIPS’-verleidster Danique openhartig over relatie met Donny

Huilen: het eerste bloedstollende seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ zit erop. In de laatste aflevering bleek dat niet alle koppels de ultieme relatietest hadden overleefd; zo vertrokken Donny en Amijé met een time-out uit Mexico en bleek bij het weerzien in Nederland dat de liefde niet opnieuw was opgebloeid.

In Mexico werden de gevoelens van Donny flink in de war geschopt door de aanwezigheid van verleidster Danique. Langzaam maar zeker trokken de twee steeds dichter naar elkaar toe en óók na ‘Temptation Island VIPS’ bleven ze elkaar zien. ‘Ik vond hem echt heel leuk’, aldus Danique in ‘Temptation Gossip’. De gevoelens waren volgens de verleidster dan ook hartstikke echt. ‘Daar kan ik echt niet omheen.’

Geen relatie

Eenmaal in Nederland zagen Donny en Danique elkaar zo’n vier à vijf keer per week. ‘Dat is nu niet meer het geval’, zegt ze tegen Olcay. Toch hebben de twee er nooit een label aangehangen. ‘We hebben niet een relatie gehad of zo, maar we hadden het wel heel leuk.’ Zo zijn ze zelfs samen naar Ibiza gevlogen, waar ze veel ‘uiteten zijn geweest en hebben geknuffeld en zo’.

Drie maanden

Het contact tussen Danique en Donny heeft ongeveer drie maanden aangehouden, maar dat is nu helemaal voorbij. Sterker nog, ze hebben elkaar zelfs geblokkeerd. Op een gegeven moment hoorde Danique namelijk steeds minder van Donny en toen ze op de Facebookpagina van Michella Kox een foto tegenkwam van Donny en zijn voormalige liefde Amijé, was het duidelijk voor Danique. ‘Ik heb het nu achter me gelaten en afgesloten is wel echt afgesloten voor mij.’

