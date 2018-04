‘Temptation Island’-verleidster zette haar zinnen op Rick Brandsteder: ‘Ze zei na afloop: ik heb op jou gewacht’

Seizoen na seizoen doen de vrijgezellen in ‘Temptation Island’ er alles aan om de deelnemers te verleiden – met de nodige slippertjes als gevolg. Maar niet alleen de kandidaten blijken doelwit van de versierpogingen. Verschillende verleidsters hadden het op presentator Rick Brandsteder gemunt.

De afgelopen drie seizoenen zijn er meerdere verleidsters geweest die hun zinnen op Rick hebben gezet. ‘Ik heb genoeg toenaderingen gehad,’ geeft de 34-jarige presentator deze week toe in VIVA.

Gewacht

Met name één dame ging flink ver voor een pleziertje met Rick. ‘Na de laatste opnamedag van het eerste seizoen werden alle vrijgezellen in één hotel samengevoegd. De dag erna stonden we met de hele groep voor vertrek op het vliegveld. Aan een van de kandidaten vroeg ik: ‘Je hebt ’m gisteren zeker van jetje gegeven?’ Waarop zij me intens aankeek en zei: ‘Nee, ik heb op jou gewacht. Dus ik verwacht je straks in het vliegtuig bij het toilet, zodra de stoelriemen af mogen.’ Poeh. Tijdens de vlucht moest ik op een gegeven moment naar de plee; ik doe die deur open en daar stond ze, tegen de muur aangeleund, mij op te wachten.’

Ongemakkelijk

Naar eigen zeggen heeft Rick zich – ondanks zijn toen nog losbollige karakter – in weten te houden. ‘Pff, ik voelde me zo ongemakkelijk, ik kon geen kant op, het zweet brak me uit. Ik heb me langs haar heen gewrongen om snel weer terug te keren naar mijn zitplaats.’

Wie o wie?

Maar wie is toch die gedurfde vrijgezel waar Rick het over heeft? Helaas weigert hij haar naam te noemen. Het enige wat we eruit weten te krijgen is dat het gaat om een lange, blonde dame uit Rotterdam. Dus zit er maar één ding op: we gaan zelf op onderzoek uit.

De desbetreffende verleidster deed mee aan Ricks eerste seizoen, dus het moet 2016 geweest zijn. Een kleine speurtocht op het wereldwijde web leert (afgaande op het accent) dat er toen vijf Nederlandse single vrouwen meededen: Veronique, Sisi, Ruby, Kiki en Rosanne. Twee daarvan hebben donker haar, dus blijven er drie opties over:

Welk van deze dames uit Rotterdam komt, hebben we helaas nog niet achterhaald. Wel ziet Veronique er op de groepsfoto nét wat langer uit dan de rest… Zou zij Rick op het toilet in het vliegtuig opgewacht hebben?

Wie denk jij dat het was?

