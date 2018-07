Hè? ‘Temptation Island’-verleidster Chloë ziet er ineens héél anders uit

Hoewel het reguliere seizoen van ‘Temptation Island’ al een tijdje achter de rug is, blijven we nog graag op de hoogte van de deelnemers en verleid(st)ers. Zo viel het ons op dat verleidster Chloë, je weet wel, die samen was met Kevin, momenteel met een heel ander uiterlijk door het leven gaat.

Lees ook: Onherkenbaar: zo zag Temptations Rosanna er vroeger uit

Nadat haar relatie met Kevin is stuk gelopen, hebben we al een tijdje niets meer gehoord van de 20-jarige Chloë. Totdat ze afgelopen weekend een foto plaatste van haarzelf met een gloednieuw uiterlijk. Zo heeft de Temptation-verleidster zich blonde vlechten laten aanmeten, waardoor ze totaal onherkenbaar is.

Nieuwe look

We kennen Chloë met haar lange bruine lokken, maar dat is sindskort verleden tijd. Dit is hoe we Chloë allemaal kennen:

Een bericht gedeeld door CV (@chloe.vkn) op 22 Mrt 2018 om 11:54 (PDT)

En dit is hoe ze er nu uitziet:

Een bericht gedeeld door CV (@chloe.vkn) op 13 Jul 2018 om 2:59 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL/Stefanie Lisabeth