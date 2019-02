Het lange wachten werd op Valentijnsdag ein-de-lijk beloond: sinds dat moment staat de donderdagavond weer in het teken van ‘Temptation Island’. Hoewel de verleiders in het programma hun stinkende best doen om de relaties kapot te maken, heeft een van de mannen zijn pijlen gericht op een voormalige GTST-actrice. Verleider Jaimy datet momenteel namelijk met Gaby Blaaser, ook wel bekend als soappersonage Sacha.

Gaby was vier jaar samen met dj Quintino, maar deze relatie is nu tot een einde gekomen. Aan RTL Boulevard vertelt de blondine: ‘We hebben geknokt voor onze relatie, maar zijn uiteindelijk met liefde en respect uit elkaar gegaan.’ Ook het management van de dj bevestigt dit nieuws en laat weten dat Quinten zijn ex het allerbeste wenst.

Temptation Island

We kennen Jaimy natuurlijk als één van de verleiders uit ‘Temptation Island’. In deze realityshow moet hij de harten van de dames sneller laten kloppen, maar de 21-jarige blijkt zijn pijlen na het programma gericht te hebben op een andere vrouw. De verleider liet al eerder via Instagram Stories heel wat stof opwaaien door een gezellige foto van hen samen te posten. Op de vraag of het stel ook een relatie had, antwoordde hij: ‘Gaby en ik hebben het momenteel gewoon heel leuk samen.’ Ook Gaby zelf laat nu weten dat de geruchten kloppen: ‘We kunnen nog niet spreken van een relatie, maar we hebben het wel heel gezellig met elkaar. Hij is nu zelfs bij me.’

Gaby, is that you?

Gaby ziet er overigens heel anders uit dan in haar GTST-periode. Het lijkt erop dat ze het een en ander aan haar gezicht heeft laten doen; ook plaatst ze vandaag de dag behoorlijk sexy foto’s op haar Instagramaccount. Op het moment houdt ze zich vooral bezig met sporten, voeding en haar leven als Instagram-influencer. En zó ziet ze er tegenwoordig uit:

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL