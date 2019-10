‘Telekids’ precíes 30 jaar oud: bekijk André Hazes én Waylon als jonkies in de show!

Vandaag bestaat RTL precíes dertig jaar. Net zo oud is het legendarische kinderprogramma ‘Telekids’, dat de jeugd tien jaar lang iedere zaterdagochtend urenlang aan de buis gekluisterd hield. Ter gelegenheid van het jubileum opent vandaag een heuse Telekids-tentoonstelling én verschijnt er een boek met alle hoogtepunten.

Prachtige tijden

Gisteravond waren presentatoren Irene Moors en Carlo Boszhard te gast bij ‘Beau’ om herinneringen op te halen aan die fantastische periode uit hun leven én hun eerste gezamenlijke tv-programma. Daar kwamen – hóe heerlijk voor de jeugd van toen – meerdere fantastische fragmenten voorbij. Zo ook beelden van een piepjonge Waylon die bij Carlo en Irene een liedje kwam zingen, evenals een mini André Hazes.

Willem komt een liedje doen

Carlo en Irene vertellen in de uitzending welke afleveringen hen het meeste is bijgebleven. Irene vindt de 1000e aflevering nog steeds erg speciaal, terwijl Carlo het moment dat de kleine Willem Bijkerk het nummer Harrie de hengst zong nooit meer zal vergeten. We kennen Willem nu allemaal als Waylon en des te speciaal vindt Carlo het dat hij op zo’n jonge leeftijd al zingend op televisie te zien was.

Dikke papa

Naast Waylon is ook André Hazes toen hij klein was op bezoek geweest bij Telekids. De kleine André is een beetje overweldigd door alles wat hij op dat moment meemaakt. Hij beantwoordt alle vragen met een simpele ‘ja’ en dan kan Carlo het niet laten daar gebruik van het maken. Op een gegeven moment vraagt Carlo iets over het gewicht van zijn bekende vader: “Hij is wel een beetje dik, hè?”, vraagt hij, waarop André jr. opnieuw ‘ja’ beantwoordt. Hilarisch en superschattig, maar vooral nostalgisch! Waren alle zaterdagochtenden nog maar zo als toen… <3

