Teksten leren steeds lastiger voor Halina Reijn

Halina Reijn heeft een glansrijke carrière en heeft zowel op toneel als op het witte doek erg veel succes. Toch kampt de brunette ook met onzekerheden en agnsten. In een interview aan Trouw vertelt de actrice dat ze erg vreest voor het moment dat ze niet meer zomaar alles kan onthouden.

De 41-jarige brunette vertelt in het interview weinig angsten te hebben en voor weinig bang te zijn in het leven. “Het enige waar ik bang voor ben – dat zal ik eerlijk zeggen – is geheugenverlies”, onthult Halina zaterdag in de krant.

“Toen ik negentien was hoefde ik maar naar een bladzijde tekst te kijken of het zat er in. Nu moet ik echt studeren. Bij repetities weet ik af en toe niet meer waar ik ben, omdat we alles door elkaar oefenen. Hoe ouder je wordt, hoe minder flexibel.”

Toch gaat haar carrière nog altijd erg goed. Halina is binnenkort te zien in het Engelse toneelstuk Obsession, waarbij Jude Law haar tegenspeler is. “Dat is nog een tandje erbij. Want Nederlands, dat voelt als een tweede huid. Voor acteren moet je jezelf op een bepaalde radiofrequentie zetten waarin je helemaal open bent, maar toch de afspraken na kunt komen. Maar weet je in die stand die ingewikkelde monoloog in het Engels nog?”

#chiltrenfirehous A photo posted by halinareijn (@halinareijn) on Feb 7, 2017 at 4:29am PST

Bron: Nu.nl, Telegraaf.

Lees ook: