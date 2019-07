Teddy is alweer 8 maanden! Papa Waylon viert mijlpaal met zonnig kiekje

Nog altijd vertoeven Bibi Breijman en Waylon in het zonovergoten Portugal, samen met hun dochtertje Teddy. Dat meisje is inmiddels alweer acht maanden oud en dat kunnen de trotse ouders natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan.

Op de feestelijke dag plaatst papa Waylon een foto van Teddy waarop te zien is hoe ze met een brutale blik in de camera kijkt. “Ik knipper met m’n ogen en ze is 8 maanden oud…”, aldus de verbaasde zanger gisteren. “Ik hoop dat je altijd zo lekker eigenwijs blijft en af en toe met je vader komt knuffelen! I love you.” Hij sluit de tekst af met een paar liefdevolle woorden voor zijn vriendin. “Bibi, jij bent echt wel de leukste mama!!”

Tijd vliegt

Ook Bibi vraagt zich af waar de tijd blijft en reageert grappend: “Je knippert ook veel te vaak! Hou is op met dat geknipper, want dit gaat veel te vlug allemaal.”

Ogen

Waar de fans van Waylon niet over uitgepraat raken, zijn de grote kijkers van Teddy. “I’m looking in your big brown eyes“, schrijft iemand verwijzend naar het liedje van Bob Marley. Een andere reactie luidt: “Prachtige ogen heeft jullie dochter.”

Lees ook

Zo moeder, zo dochter: Bibi Breijman en Teddy stralen in matching outfits

Puberzoon

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen; de zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie en zo ziet hij er nu uit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram