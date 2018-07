Te grappig: heeft Meghan Markle ineens een Brits accent? 

Sinds Meghan Markle in het huwelijksbootje is gestapt met prins Harry, wordt ieder detail van haar leven en verschijning onder de loep genomen. Zo is het fans laatst opgevallen dat Meghan opeens heel anders klinkt. En met heel anders bedoelen we vooral héél Brits. Horen we dat nu goed? Heeft Meghan Markle ineens een Brits accent?

Lees ook: Voor dít bedrag is Meghan Markle’s garderobe de afgelopen tijd gespekt

Afgelopen vrijdag was het internet in rep en roer over een filmpje dat iemand op Twitter plaatste. In de video zien we Meghan tijdens een koninklijk bezoek aan het plaatsje Cheshire, waar ze was met niemand minder dan koningin Elizabeth. Ze praat daar met omstanders, waaronder de vrouw wie de video heeft gemaakt. We horen haar praten en, ja hoor, Meghan klinkt wel heel erg Brits. Bekijk onderstaande video en oordeel zelf.

Meghan said my name, that’s me done😭 pic.twitter.com/167F2ubjUh — Aya El Zeiny (@elzeiny99) 14 juni 2018

Brits accent

Het is natuurlijk niet raar dat Meghan een Brits accent ontwikkelt. Ze woont nu al maanden in Engeland en wordt dag in, dag uit omringd door Britse mensen. In Engeland konden media niet ophouden over Meghans veranderde accent. Zo schakelde de Britse krant The Guardian de expertise van een dialectcoach in. Die gaf aan duidelijk subtiele verschillen op te merken. Zo vertelde hij: ‘De manier waarop Meghan de ‘R’ uitspreekt, is lichtjes anders. Uit recente geluidsfragmenten blijkt dat ze de R nu minder hard uitspreekt, dan in het Amerikaans. Ze maakt ook gebruik van de typische Britse klinker, die normaal in het woord ‘thought’ voorkomt, in de zin “We all had a nice day”, in het woord ‘all’.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief. Bron: Libelle | Beeld: ANP