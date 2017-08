Taylor Swift wint zaak tegen radio-dj en dít is haar reactie

Taylor Swift gaat seksueel misbruikte vrouwen helpen met hun juridische strijd. Dat verklaarde de zangeres maandag na haar overwinning in de rechtszaak tegen een radio-dj, die haar in 2013 betastte tijdens een meet en greet.



De zangeres erkent dat zij in de bevoorrechte positie is zich een rechtszaak als deze te kunnen veroorloven. ‘Het is mijn hoop anderen te helpen van wie de stem ook gehoord moet worden’, schrijft ze in het statement. ‘Daarom doneer ik in de nabije toekomst aan meerdere organisaties die slachtoffers van seksueel geweld bijstaan in hun verdediging.’

Taylor bedankt in de verklaring haar juridische team, dat opkwam voor haar en daarmee ‘voor iedereen die het zwijgen wordt opgelegd na seksueel misbruik.’ Ze bedankte ook ‘iedereen die zijn steun heeft betuigd tijdens deze vier jaar lang slepende zaak en het twee jaar durende rechtbankproces.’

Bron: ANP Beeld: Shutterstock