Taylor Swift verrast fans met Robbie Williams

Het publiek in Londen kon het gastoptreden van de 44-jarige Williams, zacht uitgedrukt, wel waarderen. Robbie kwam nauwelijks boven het kabaal van de aanwezige menigte uit.

Een dag eerder had Swift voor haar fans in Londen ook al een gastartiest geregeld. Toen kwam Niall Horan, voormalig lid van One Direction, het podium op om het nummer Slow Hands te zingen met de Amerikaanse zangeres.

Bron: nu.nl | Beeld: Shutterstock