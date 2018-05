Voor VIVA duikt presentatrice Tatum Dagelet (43) maandelijks het bed in met een BN’er. Deze maand belandde ze met Jasper Demollin van het programma Streetlab tussen de lakens, maar – beetje jammer voor Jasper – aan hem biecht ze op dat ze daar toch liever met iemand anders had gelegen…

Sorry, Jasper

Nadat Jasper en Tatum een ‘bijzondere’ vertolking van ‘Er zat een klein zigeunermeisje’ hebben gedaan (zie jij je lach maar eens in te houden), valt het onderwerp op ‘voorspellende dromen’. Als Jasper vraagt of Tatum toevallig al heeft gedroomd over hun ontmoeting in bed, moet ze hem teleurstellen. “Nee, nog niet over jou. Wel over Lil’ Kleine, dat ik seks had met ‘m”, biecht ze op.

Dat kan écht niet

“Maar dat kan gewoon niet, die is gewoon 20”, praat ze haar stoute droom over de rapper tegenover Jasper goed. “Maar je kunt het toch gewoon proberen, om seks met hem te hebben?”, vraagt Jasper vervolgens. Tatum twijfelt zichtbaar, maar besluit dat dat toch écht geen goed idee is. “Dat zou m’n dochter (15) echt héél raar vinden. Want ik zou het natuurlijk wel vertellen thuis, want als het zover is dan schep je daar natuurlijk over op”, zegt Tatum droog zoals alleen zij dat kan.

Kriebelen

Oké. Geen Lil’ Kleine, dus (die overigens al 23 is, hoor Tatum #niksaandehand). Dan maar aan Jasper kriebelen, leek de eerstvolgende logische gedachte van de presentatrice. Bekijk het hilarische filmpje in bovenstaande video.

Het interview met Jasper lees je in de kersverse VIVA 20, die van 16 t/m 22 mei in de winkel ligt.

Beeld: Still uit video

