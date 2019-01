Het levenslustige omaatje dat op 97-jarige leeftijd nog op een scooter stapte in het programma ‘Geer & Goor: waarheen, waarvoor‘, is op 101-jarige leeftijd overleden. Gordon is geraakt door het overlijden.

‘Dankbaar’

“Ik had iets bijzonders met deze vrouw en daarom raakt het me vandaag dan ook bijzonder”, schrijft hij op zijn Facebookpagina. “Het feit dat niemand het eeuwige leven heeft en dat we dus ooit moeten gaan, stemt me droevig. Ik ben dankbaar dat ik Zus heb mogen kennen. Een warm, lief, vriendelijk mens waar we zo tekort aan hebben tegenwoordig”, schrijft Gordon.

Brommertje

“Ik zal haar zeker nooit vergeten en sta stil bij dit geweldige tv-fragment waarin zoveel liefde zit vanuit deze vrouw”, Gaat hij zijn bericht verder, waarbij hij tevens een video deelt. In dat heerlijke tv-fragment nam hij samen met Gerard Joling Tante Zus mee voor een ritje op de scooter, tijdens een trip naar Ibiza.

Cadeaus

Aan het einde van de rit kregen de beide presentatoren cadeautjes van Tante Zus: een van kralen geborduurde luchtballon en een lijstje met daarin een borduursel van hun naam. “Het kralen-ballonnetje heb ik nog trouwens. Rust zacht, lief, goed mens en bedankt dat je er was in liefde en licht!”, sluit Gordon zijn bericht af.

Bron: ANP | Beeld: Still