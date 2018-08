Tanja Jess (51) deelt bikinifoto en wordt overladen met complimenten

Tout bekend Nederland geniet momenteel van een welverdiende vakantie in een tropisch oord. Zo ook Tanja Jess, die samen met haar geliefde Charly Luske en hun kids vertoeven in het Italiaanse Cesenatico. De zanger deelde al de nodige kiekjes van hun reis en nu biedt ook zijn vrouw een inkijkje.

De ene na de andere vakantiefoto verschijnt op Instagram en daarom kan Tanja naar eigen zeggen niet achterblijven. ‘Ben ik zowat een uur aan het klooien met moeilijke nonchalante poses in de branding voor de perfecte insta-ik-had-niet-door-dat-ik-gefotografeerd-werd-bikini-foto (ik kan tenslotte niet achterblijven), word ik gefotobombd door witte Willem…’, schrijft de actrice bij de foto. ‘Ja, en een groene draak, maar die vind ik op de één of andere manier wel in de compositie passen.’

Welke Willem en welke draak?

Die witte Willem en groene draak vallen haar volgers echter totaal niet op; het enige waar zij oog voor hebben is het loeistrakke lichaam van Tanja Jess. ‘All eyes on you!’, luidt dan ook een van de reacties. ‘Supermooi lijf’, schrijft een volger, en: ‘Wat een prachtig lichaam.’ Enne, dat valt zeker niet te ontkennen!

