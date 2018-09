Jaaa! Take That komt naar Nederland en tickets zijn bíjna (!) te koop

De mannen van Take That waren na The Beatles zo’n beetje de eerste boyband die meiden massaal weke knieën gaf. En geloof het of niet: volgend jaar is het alweer dertig jaar geleden dat de band werd opgericht. Iets om te vieren, vonden de mannen.

Lees ook

Westlife maakt een comeback! Ken je deze heerlijke boyband-klassiekers nog?

Back for good?

Volgend jaar gaat Take That dan ook op tour en doet de band óók Nederland aan. Helaas zonder Robbie Williams en Jason Orange, die in 2014 uit Take That stapten, maar dat maakt het niet minder leuk, vinden wij. Een avond meebléren met klassiekers als Back For Good, Babe, Everything Changes en Never Forget is hoe dan ook geweldig, ook al worden de liedjes slechts vertolkt door drie van de vijf originele bandleden; Mark Owen, Gary Barlow en Howard Donald.

Tickets

Voor wanneer je alle teksten weer uit je hoofd moet kennen? Op 17 juni staan de mannen met hun Greatest Hit Live 2019 tournee in de Amsterdamse AFAS Live. Kaarten voor het concert gaan op vrijdag 28 november om 10.30 in de verkoop via Ticketmaster.

Cadeautip

Om het oefenen op de teksten te stimuleren, trakteert Take That hun fans ook op een nieuw, Best Of-album met daarop alle hit-singles én vier gloednieuwe liedjes. Die komt uit op 23 november; nét op tijd voor Sinterklaas en Kerst.

Hoe zat het ook alweer?

Take That begon in 1989 met vijf leden. In 1995 stapte Robbie Williams uit de band voor een – zo bleek later zeer succesvolle – solocarrière. Een jaar later gaf de groep er de brui aan. In 2005 maakte Take That een comeback zonder Robbie, die solo nog volop hits scoorde. Williams voegde zich in 2010 wél weer bij de band voor een tournee. In april 2014 stapte hij weer op, in september van dat jaar nam ook Orange afscheid van de band.

Alvast even zwijmelen:

Everything Changes (1994):

Back For Good (1995):

Never Forget (1995):

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte