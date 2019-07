De beelden liegen er niet om: Sylvie Meis zoenend gespot met nieuwe vlam

Als iemand nooit lang single is, is het Sylvie Meis (41) wel. Kort na haar relatie met de 28-jarige Bart Willemsen – die in april na een paar maanden tot een einde kwam – werd ze gespot met een mogelijke nieuwe vlam. En nu lijkt het erop dat de blondine opnieuw het liefdesgeluk gevonden heeft bij weer een andere man.

Sylvie Meis is deze week gesignaleerd in Saint-Tropez terwijl zij zoende met een vermoedelijk nieuwe vlam. De foto’s zijn woensdagavond gepubliceerd door Bild en de Duitse zender RTL. Ook Shownieuws is in het bezit van een video waarop te zien is hoe het tweetal niet van elkaar kan afblijven.

Kunst

Het zou gaan om de 40-jarige Niclas Castello, een wereldberoemde kunstenaar. De Duitser, wiens echte naam Norbert Zerbs is, is een van de meest gezochte artiesten op het platform Artnet. Bovendien zouden sterren als Beyoncé en Jay-Z enorm fan zijn van zijn werk.

Bruiloft

De twee zouden elkaar volgens RTL hebben leren kennen op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse Klemens Hallman. Inderdaad, het huwelijk waar Sylvie de show stal in een extravagante roze jurk.

Geen mannenverslindster

Zelf heeft de presentatrice nog niets losgelaten over een eventuele nieuwe relatie, maar Meis noemde zichzelf eerder nog “absoluut geen mannenverslindster”. Sylvie vindt haar zeven relaties in zes jaar tijd helemaal niet veel. “Ik ken zoveel alleenstaande vrouwen die heel wat meer daten dan ik. Die zitten op Tinder en weet ik veel wat, hebben relaties zonder er een punt achter te zetten. Eerlijk gezegd, daarmee vergeleken ben ik net een non.”

Bron: AD.nl, Shownieuws, ANP | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram