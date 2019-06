Sylvie stal de show op huwelijksdag vriendin en dít vond de bruid ervan

Toen Sylvie Meis onlangs op de bruiloft van het Duitse model Barbara Meier verscheen in een opvallende jurk, kon ze rekenen op bakken kritiek. Ze kreeg te horen dat haar outfit totaal ongepast was. Wat de bruid ervan vond? Dat vertelt ze nu aan de Duitse media.

Op de grote dag van Barbara Meier en Klemens Hallman droeg Sylvie een beeldschone lichtroze avondjurk, waarvan velen zich afvroegen of de bruid door deze look niet in haar schaduw zou komen te staan. “Als vriendin zo aankomen op de trouwerij zegt veel over jouw karakter”, klonk het. En: “Als de bruid dit maar kan overtreffen…”

Vol lof

Of Barbara zelf ook vond dat Sylvie een ongeschreven regel had overschreden? Het lijkt er niet op. “Bedankt dat je op onze bruiloft was”, reageerde het model onder de foto van de presentatrice. “Je zag er wonderschoon uit.” In het Duitse magazine Gala heeft de bruid overigens wederom alleen maar lovende woorden over voor Sylvie. “Ik ben erg blij dat mijn vriendin de mooiste dag van mijn leven met mij heeft beleefd en ik vind haar jurk prachtig.”

En zó zag Barbara er zelf uit op haar grote dag:

