Sylvie Meis licht tipje van sluier op over over aanstaand huwelijk na haastige verloving

Sylvie Meis gaat het weer proberen. Trouwen. Na haar (razendsnelle) verloving eerder dit jaar houdt de presentatrice angstvallig geheim waar en wanneer ze in het huwelijksbootje stapt, maar in een nieuw interview licht ze wel een kleín tipje van de sluier op.

Hoe, wat, waar, wanneer?

Tegen het Duitse blad Gala zegt ze dat ze alle details van haar huwelijk zo lang mogelijk geheim wil houden, maar ze belooft over niet al te lange tijd opheldering. “Er wordt intussen al zo veel over geschreven en gespeculeerd. Volgend jaar weten jullie meer”, aldus de ex van oud-voetballer Rafael van der Vaart.

Tipje van de sluier

Eén ding wil ze wel verklappen; ze trouwt in ieder geval níet in Nederland, Duitsland of de Verenigde Staten. Waarom haar geboorteland, thuisbasis Duitsland en de VS geen optie zijn, onthult ze niet, maar we gokken dat het voornamelijk te maken heeft met het ontlopen van de pers. Of ze net zo snel in het huwelijksbootje stapt als dat er een ring om haar vinger werd geschoven, is ook nog even afwachten.

Relatie in stroomversnelling

Sylvie is verloofd met de Duitse kunstenaar Niclas Castello. De 41-jarige diva leerde haar eveneens 41-jarige geliefde begin juni kennen op de bruiloft van een vriendin. Daar zou de vonk direct zijn overgeslagen. Slechts enkele maanden later is hun relatie al in een stroomversnelling geraakt. In oktober werd duidelijk dat Sylvie en Niclas trouwplannen hebben toen de blondine met een enorme diamant aan haar ringvinger werd gespot.

Liefdesleven

De socialite was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar dat kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving. De blondine heeft verder een behoorlijk aantal mannen versleten.

Wie is Niclas Castello

Castello is een grote naam in de streetart en popart-scene. Hij raakte vooral bekend door zijn The Kiss-beelden: sculpturen van monden in allerlei verschillende kleuren en materialen. Hij gooit eveneens hoge ogen met zijn cubic paintings: door hem vervaardigde schilderijen die hij opfrommelt en in een glazen kubus tentoonstelt. Grootheden als Beyoncé, JAY-Z en Arnold Schwarzenegger zouden tot zijn klantenkring behoren.

Dit bericht bekijken op Instagram Art Basel I’m here Een bericht gedeeld door Niclas Castello (@niclas.castello) op 29 Nov 2019 om 4:47 (PST)

