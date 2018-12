Sylvie Meis spreekt voor het eerst over nieuwe liefde Bart

Sylvie Meis zit er warmpjes bij deze kerst. De diva is sinds oktober smoorverliefd op filmproducent Bart Willemsen, die inmiddels helemaal thuis is in haar wereld van roem en glamour.

Sylvie en Bart leerden elkaar kennen op de set van Misfit, waar zij een rolletje in heeft en hij als producent werkt. Dat hij weet hoe het er in de filmwereld aan toegaat, is volgens de diva heel prettig.

Snel gewend geraakt

‘Ik vind het fijn dat hij bekend is met mijn werk, ik hoef hem niets uit te leggen’, vertelt ze aan Bunte. Dat Sylvie zo bekend is en ze daardoor altijd gevolgd worden, is ook geen probleem voor Bart. ‘Hij is daar heel snel aan gewend geraakt. Bart is heel nuchter en kan daar goed mee omgaan.’

Beeld: Hollandse Hoogte