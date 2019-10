Daar komt de bruid: Sylvie Meis verloofd met nieuwe vriend

Sylvie Meis en haar nieuwe vlam Niclas Castello gaan trouwen. De twee hebben hun verloving aan verschillende Duitse media bevestigd.

Sylvie en Niclas ontmoetten elkaar begin juni op het huwelijk van een vriendin van de presentatrice, waar de vonk tussen de twee zou zijn overgeslagen. Slechts enkele maanden later is hun relatie al in een stroomversnelling geraakt. Eerder deze maand deden al geruchten de ronde over een verloving, toen Sylvie met een gigantische ring werd gezien.

Derde verloving

De socialite was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar dat kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving.

Het Duitse management van Sylvie was donderdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Bron: ANP | Beeld: ANP