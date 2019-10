Ze laat er geen gras over groeien: ‘Sylvie Meis is opnieuw verloofd’

De geruchtenmolen draait op volle toeren: Sylvie Meis (41) zou weer verloofd zijn! Het is nog pril tussen de diva en de 40-jarige Duitse pop-artkunstenaar Niclas Castello (die niet een al te beste reputatie heeft), maar een joekel van een ring om haar vinger lijkt te verraden dat ze de eeuwige trouw aan elkaar willen beloven.

Stapt Sylvie opnieuw in het huwelijksbootje? Na gestrande relaties met Manuel Campos Guallar en Bart Willemsen, en zelfs een korte verloving met Charbel Aouad lijkt de diva nu echt overtuigd te zijn van ware liefde. De blondine is tijdens een lunch met haar nieuwe vlam, met wie ze sinds deze zomer samen is, gespot met een enorme ring om haar vinger. Het zou kunnen dat het om een cadeautje gaat, maar volgens kenners is het een bijzondere en peperdure ring. Een perfecte verlovingsring, dus. Sylvie heeft nog niet gereageerd op de verlovingsgeruchten.

Huwelijksplannen

De diva schuift haar wens om opnieuw te trouwen in elk geval niet onder stoelen of banken. “Ik ben gescheiden op mijn 34ste, maar ik geloof nog altijd in de liefde”, gaf ze onlangs toe in een Duits tijdschrift. “Het is een mooi gevoel om getrouwd te zijn. Je gaat dan toch meer met elkaar door het leven, meer verbonden, dan wanneer je alleen bevriend bent.”

Weddenschappen

Hoe haar werknemers over de geruchten denken, is niet bekend. Wat Sylvie wél weet, is dat er hoe dan ook over gepraat wordt. “In mijn bedrijf wordt er, zoals in elk bedrijf, gepraat. Ik weet dat ze weddenschappen houden als ik met iemand aan het daten ben: ‘Hoe lang houdt deze het uit? En wanneer maakt Sylvie haar exit?’”, aldus Meis in een recent interview. Naar eigen zeggen heeft ze geen problemen met die speculaties. “Ik vind dat alleen maar grappig.”

