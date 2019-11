Waarom Sylvie Meis niet wil samenwonen met haar verloofde Niclas

Sylvie Meis (41) is helemaal in de wolken met haar kersverse verloofde Niclas, maar ze is niet klaar om nóg een volgende stap te zetten. De presentatrice onthult dat ze nog niet toe is aan samenwonen.

Dat laat ze weten aan de site Bunde. “Hamburg is en blijft mijn huis”, aldus Sylvie. Mocht de eveneens 41-jarige Niclas dus toe zijn aan een eigen stekje zijn samen, dan moet dat in Duitsland. De kunstenaar woont en werkt momenteel namelijk nog in Miami.

Stroomversnelling

Sylvie en Niclas ontmoetten elkaar begin juni op het huwelijk van een vriendin van de presentatrice, waar de vonk tussen de twee zou zijn overgeslagen. Slechts enkele maanden later is hun relatie al in een stroomversnelling geraakt. Eerder deden al geruchten de ronde over een verloving, toen Sylvie met een gigantische ring werd gezien.

Zwijgen

Kort geleden liet Sylvie weten bewust haar lippen bewust stijf op elkaar te houden als het aankomt op haar liefdesleven. “Ik bescherm zo mijn relatie, ik neem het heel serieus”, zei ze tijdens de lancering van haar eigen brillenmerk tegen het Duitse GALA. “We hebben een bevestiging van onze verloving gegeven maar daar willen we het bij laten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel, heel gelukkig ben.”

Levenslessen

Toch vindt Sylvie het lastig dat ze niet uitgebreid haar liefde voor Niclas van de daken kan schreeuwen. “Dat is soms moeilijk”, gaf ze in hetzelfde interview toe. “Ik ben heel blij en wil het echt vertellen. Maar ik moet leren van mijn leven en daarom zwijg en glimlach ik alleen en haal ik hoogstens mijn hand door mijn haar om mijn verlovingsring te tonen.”

Derde verloving

De socialite was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar dat kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving.

