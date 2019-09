Sylvie Meis voelde zich ‘gepest’ door parodieën op ‘Wake up’-video

Weet je nog, al die parodiefilmpjes die de ronde deden nadat Sylvie Meis (41) haar ochtendritueel had gedeeld? Precies, de ‘Wake up Sylvie, wake up’-video’s. De presentatrice kon er in elk geval niet om lachen. Sterker nog, ze voelde zich erdoor gepest.

“Ik vond het een licht pesterig tintje hebben”, bekent Sylvie in RTL Boulevard. “Maar eigenlijk heb ik het niet zo gevolgd. Ik heb geen Nederlandse televisie en ik ken de meeste mensen ook niet die dat gedaan hebben. Het zal me aan het eind van de dag een worst zijn. Het hoort er blijkbaar bij, ik vind het jammer.”

Haat

Sylvie vindt het wel een belangrijk thema, gezien er veel jonge mensen op social media zitten en met “hate” te maken krijgen. “En die daar echt onder lijden”, aldus de blondine. Haar zoon Damian mag van zijn moeder dan ook geen openbaar profiel hebben. “Hij heeft een privé-account en dat is goed.”

Wake up, Sylvie

Sylvie werd in augustus het mikpunt van spot toen ze het bewuste filmpje deelde. Ze is daarin naar eigen zeggen net wakker en klapt zichzelf een paar keer in het gezicht terwijl ze zegt: “Wake up Sylvie, wake up”. De video leidde op sociale media tot grote hilariteit. Onder anderen Radio 538-dj Dennis Ruyer en sidekick Frederique Dittrich maakten een parodie.

