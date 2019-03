Sylvie Meis openhartig over haar relatie met Bart: ‘We genieten’

Sylvie Meis kan haar geluk niet op met haar kersverse vlam. In december bevestigde ze haar relatie met Bart, nadat de geruchtenmolen al een tijdje op volle toeren draaide.

In een interview vertelt Sylvie dat het “hartstikke goed” gaat tussen haar en Bart. “Die zin zegt alles, toch?”, aldus de presentatrice in RTL Boulevard. “We genieten gewoon van elkaar en onze relatie. That’s it.”

Wennen

Voor Bart – die Sylvie leerde kennen op de set van de film Misfit – is het wel even wennen dat zijn vriendin niet rustig over straat kan. “Het is soms een vreemde situatie als je met iemand een relatie hebt die zo vaak gefotografeerd wordt, waar vaak een mening over is of over geschreven wordt”, aldus Sylvie. “Maar kijk, hij werkt zelf ook in de media dus hij weet hoe dat werkt.”

Geen bevlieging

De liefde tussen de twee lijkt meer te zijn dan een bevlieging. Zo verklapte een bron eind november al aan Story dat Bart in Hamburg al was voorgesteld aan Damián, de twaalfjarige zoon van Sylvie en Rafael van der Vaart. “Damián kwam maandagmiddag rond lunchtijd thuis en toen was Bart nog bij Sylvie. Dat doet zij niet zomaar”, aldus de insider destijds. “Als ze had getwijfeld over haar relatie met Bart, of hij niet meer was dan een scharrel, had ze hem al naar huis gestuurd voor Damián thuiskwam. Maar dat deed ze bewust niet. Daaruit blijkt wel dat ze een goed gevoel heeft bij Bart en hij haar erg gelukkig maakt.”

Beeld: ANP, Instagram