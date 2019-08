Sylvie Meis bevestigt nieuwe relatie: ‘Ik ben in de wolken’

De geruchtenmolen draaide al weken op volle toeren, maar nu heeft Sylvie Meis het nieuws ook zelf bevestigd. De diva is weer helemaal gelukkig in de liefde.

En wel met de 40-jarige Duitse pop-artkunstenaar Niclas Castello. In haar column in Grazia laat ze weten: “Ik ben heel gelukkig. In de wolken, haha. I’m walking on sunshine. Ik denk dat de foto’s wel voor zich spreken.” Maar het daten daarentegen loopt niet altijd van een leien dakje. “Ik ben niet iemand die ingaat op direct messages op Instagram, of op dating apps zit, dat is niet mijn ding. Het is echt niet zo makkelijk, hoor.”

Zomer

Volgens de presentatrice is het dan ook makkelijker om iemand in de zomer tegen het lijf te lopen. Want in Hamburg, daar kijkt ze niet naar de mannen. “Daar ben ik aan het werk, zit ik in mijn moedermodus. Dan ga ik niet in een restaurant om me heen kijken wat er allemaal zit. Als ik aan het reizen ben, is de kans groter dat ik iemand kan ontmoeten. Daar moet ik het toch van hebben.”

Net een non

Sylvie vindt haar zeven relaties in zes jaar tijd ‘helemaal niet veel’. “Ik ken zoveel alleenstaande vrouwen die heel wat meer daten dan ik. Die zitten op Tinder en weet ik veel wat, hebben relaties zonder er een punt achter te zetten. Eerlijk gezegd, daarmee vergeleken ben ik net een non.”

