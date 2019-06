Sylvie Meis doet voor het eerst boekje open over eetstoornis en depressie

Sylvie Meis heeft het zwaar te verduren gehad tijdens haar jeugd. Ze kreeg te maken met flinke gezondheidsproblemen, waarover ze voor het eerst openhartig vertelt.

De presentatrice kampte in haar tienerjaren met een depressie en een eetstoornis, zo schrijft ze in haar nieuwste column voor Grazia. “Ik heb ook een kwetsbare en gevoelige kant, wat zich in mijn tienerjaren heeft geuit in een eetstoornis en een lichte depressie”, begint Meis haar verhaal. “Ik was down, wilde alleen maar slapen en had nergens zin in.”

Eigen geluk

Sylvie is er door haar eigen kracht weer helemaal bovenop gekomen. “Ik ben iemand die goed en snel leert. Die ervaringen hebben me er op jonge leeftijd van bewust gemaakt dat je uiteindelijk kiest voor je eigen geluk. Ik had ook te ver kunnen gaan in het niet-eten, omdat dat iets is wat je bij je wilt houden. Als je ooit een eetstoornis hebt gehad, weet je hoe moeilijk is het is om het los te laten, maar je moet, anders ga je eraan onderdoor.”

Lees ook

Sylvie stal de show op huwelijksdag vriendin en dít vond de bruid ervan

Sterker dan ooit

Ze voelt zich nu dan ook sterker dan ooit. “Het herwinnen van de controle in mijn leven heeft me, in combinatie met alles wat nog zou volgen, gevormd en gemaakt tot de vrouw die ik nu ben.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.