Sylvie Meis doet eerlijk boekje open over botoxgebruik

Sylvie Meis mag dan misschien de 40 aangetikt hebben, maar nog altijd ziet ze eruit om door een ringetje te halen. Mede dankzij haar gladde perzikhuidje. De presentatrice verklapt wat ze hier allemaal voor doet.

Eerlijk is eerlijk, de huid van Sylvie oogt niet alleen jong maar straalt ook nog eens. Dat heeft ze naar eigen zeggen te danken aan musthaves van verschillende merken, maar sinds kort ook dankzij het beautymasker dat ze in samenwerking met Le Masque Switzerland op de markt heeft gebracht. ‘Er zitten geweldige ingrediënten in, zoals avocado-olie en goud’, vertelt ze in Beau Monde. ‘Alles voor die mooie glow op je gezicht, meteen na gebruik.’

Botox

Sylvie smeert heel wat af, maar doet ook niet moeilijk over het helpen van de natuur wanneer de tijd daar is. ‘Dat moet iedereen gewoon zelf weten. We worden allemaal ouder, dus als je op die manier net een beetje mooier ouder kunt worden: waarom niet? Vind ook niet dat we elkaar daarop moeten bekritiseren. Als je jezelf mooier vindt en gelukkiger bent met een paar prikjes, dan moet dat toch kunnen?’

Bron: Grazia.nl | Beeld: ANP