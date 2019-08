Sylvia Geersen onherkenbaar op nieuwe foto: ‘Je lijkt totaal iemand anders’

Sylvia Geersen (33) kennen we natuurlijk allemaal van haar deelname aan ‘Holland’s Next Top Model’. Maar of je haar ook nog hérkent, is een tweede. De bloedmooie brunette gaat namelijk sinds kort met een pony door het leven en wordt op een van haar nieuwste kiekjes dan ook ‘compleet onherkenbaar’ genoemd door haar volgers.

Op de nieuwe foto is te zien hoe Sylvia recht in de camera kijkt met haar intens blauwe ogen. Haar lokken lijken een stuk donkerder dan voorheen en bovendien heeft ze er de schaar in laten zetten.

Filters

Fans van het topmodel zijn het er niet over eens of ze Sylvia’s nieuwe look nu wél of niet kunnen waarderen. Velen zeggen namelijk dat het wel een ander mens lijkt. “Je bent zo prachtig van jezelf, maar dit ziet er zo onnatuurlijk uit. You can do better than this“, schrijft iemand. Een ander vraagt zich af: “Waarom gooi jij er toch zoveel van die filters overheen? Je bent van jezelf al een mooie dame en op deze foto lijk je totaal iemand anders.” Weer een andere fan denkt er precies zo over en vult aan: “Helemaal mee eens.”

Perfectie

Daarentegen krijgt Sylvie ook een lading complimenten. “Jaaa, deze haarkleur staat je zo mooi”, luidt een van de reacties. Een ander noemt het “perfectie” en weer een ander heeft ook alleen maar lovende woorden over voor het topmodel. “Ik vind je de mooiste van het land.”

Bron: Story.nl | Beeld: ANP, Instagram