Sylvana Simons (47) vecht voor haar idealen, maar financieel heeft het de voormalige presentatrice niets gebracht. Al twee jaar heeft Sylvana geen inkomsten meer. Ze moest zelfs haar auto verkopen…

Verkiezingsdag

Om meerdere redenen hoopt Sylvana Simons met haar politieke partij Bij1 in de Amsterdamse gemeenteraad te worden gekozen. Niet alleen kan ze op die manier haar idealen nog meer aan de man brengen, ze krijgt er ook nog geld voor. En geld is iets wat Sylvana Simons op dit moment goed kan gebruiken.

Salaris

Als gemeenteraadslid zou ze in Amsterdam een maandelijkse vergoeding van € 2.352,29 krijgen, met daar bovenop een onkostenvergoeding van € 226,58. Aanzienlijk meer dan ze de afgelopen twee jaar heeft gekregen. En dat terwijl ze ooit bakken met geld verdiende.

Het kon niet op

In de negen jaar dat ze bij RTL4 werkte en succesvolle programma’s presenteerde als TV Makelaar, Dancing with the Stars en Char, het Medium, kon het allemaal niet op. Ook na haar vertrek bij de zender in 2009 kon ze een luxe leven blijven leiden. Als dagvoorzitter verdiende ze soms duizenden euro’s per dag, ze was in vele radioreclames te horen en ook als tafeldame van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door wist ze haar bankrekening te spekken.

Geen rijke man meer

Daarnaast kreeg Sylvana een relatie met de achttien jaar oudere multimiljonair Roland Kahn. In 2012 gingen ze – niet als vrienden – uit elkaar. Over die periode vertelde Roland in de zomer van 2016 in Story: “Mijn ex was vooral een vrouw die alleen maar nam. Daarbij was ze altijd boos. Ze wilde ook steeds zelf in de zon staan, dat plekje gunde ze een ander niet. Ik ben er dus niet rouwig om dat het uit is. Integendeel.”

Beeld: Hollandse Hoogte