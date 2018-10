Verrassing: Sven en Naomi onthullen geslacht van baby

Afgelopen april maakten voormalig hockeyster Naomi van As en schaatser Sven Kramer bekend papa en mama te worden van hun eerste kindje. Even leek het erop dat we pas na de geboorte zouden horen het een meisje of jongetje zou zijn, maar vandaag deelden de ouders in spé een leuke verrassing met de wereld.

Beschuit met…

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu hebben de twee bevestigd dat ze binnenkort beschuit met… roze muisjes eten! Dat blijkt uit een lieve foto van het stel op Instagram, waarbij het bijschrijft begint met ‘girl’ en een aantal roze hartjes.

Roze

Afgelopen zomer werd daar al over gespeculeerd toen de twee gespot werden bij de Ikea terwijl ze enkele roze producten in hun winkelwagen legden. Die geruchten zijn nu eindelijk bevestigd. “Nog even wachten”, staat er verder in het bijschrift van Naomi’s foto.

Aftellen

Naar verluidt was Naomi zo’n drie maanden zwanger toen zij en Sven de gezinsuitbreiding bekendmaakten. Dat zou betekenen dat hun kindje niet meer heel lang op zich laat wachten.

Bron: Instagram / Beeld: Hollandse Hoogte