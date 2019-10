De week begon feestelijk voor Naomi van As (36) en Sven Kramer (33), want hun dochter Kae mocht alweer één kaarsje uitblazen! Het gezin vierde de bijzondere maandag met een flinke roze verjaardagstaart, en delen beelden van het feestje op Instagram.

Op de kiekjes is te zien hoe de kleine Kae vol bewondering naar de taart kijkt en haar handjes in de lucht gooit. “Onze kleine meid viert vandaag haar eerste verjaardag. Happy birthday Kae!”, schrijft de trotse Sven bij een tweetal foto’s. Ook mama Naomi deelt er een aantal, waaronder één waarop te zien is hoe de jarige jet smult van de taart.

Hoera!

Bij de post van Sven grapt Naomi dat “de taart al op is” en bovendien stromen de felicitaties binnen voor Kae. “Gefeli!”, reageert voormalig hockeyster Fatima Moreira de Melo. Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull vult aan: “Hieperdepiep!”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Dit bericht bekijken op Instagram KAE 1 jaar 🎉😍🎈🎁 Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 21 Okt 2019 om 10:28 (PDT)

Pittig, maar zo leuk

Onlangs deed Naomi een boekje open over het moederschap. “Ik geniet er met volle teugen van, het is echt heel leuk”, zegt ze tegen Shownieuws. “Het is natuurlijk ook wel pittig op sommige momenten, maar als je dan zo’n kleintje groot ziet worden en groeien, en al het haar dat Kaetje van ons heeft… ja, dat is gewoon te leuk.” Van wie de kleine spruit haar flinke haardos heeft? Naomi: “Ik had ook heel veel haar toen ik geboren werd.”

Sven als papa

In een eerder interview met Flair vertelde de brunette al hoe Sven als vader is. “Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over”, vertelde ze destijds. “Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien. Hij heeft een heel klein hartje en als vader is hij echt een softie. Hij is heel lief voor Kae en zo’n grote man met zo’n kleine baby is eigenlijk heel aantrekkelijk.”

Lees ook

Naomi van As over moederschap: ‘Het is heel leuk maar ook pittig’



Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram