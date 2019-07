Sven Kramer zet jarige Naomi van As in het zonnetje met lieve moeder-dochterfoto

Deze zonovergoten dag is één groot feest voor Naomi van As! De brunette mag vandaag namelijk 36 kaarsjes uitblazen. Reden voor Sven Kramer om zijn geliefde én de moeder van zijn kind eens flink in het zonnetje te zetten.

Dit doet hij met een prachtige foto van Naomi en hun dochtertje Kae. “Gefeliciteerd, wat is het een geweldig jaar geweest”, schrijft hij bij het kiekje.

Happy b-day

De felicitaties stromen binnen voor de voormalig hockeyster, maar ook kunnen de volgers van Sven het niet laten om iets over de kleine meid te zeggen. “Wat een schatje! Gefeliciteerd en een fijne dag”, luidt een van de reacties. Iemand anders schrijft: “Lieverdje.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In november 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens. “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi.

Dit bericht bekijken op Instagram Happy birthday @naomivanasofficial. What a great year it has been ❤️ Een bericht gedeeld door Sven Kramer (@svenkramer) op 26 Jul 2019 om 12:01 (PDT)

