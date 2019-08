Sven Kramer deelt foto van flink gegroeide dochter Kae: ‘Kleine Naomi!’

Het duurt niet lang meer tot Kae, de dochter van Sven Kramer (33) en Naomi van As (36), alweer één kaarsje mag uitblazen op haar verjaardagstaart. Het meisje is dan ook haast geen baby meer te noemen, want een nieuwe foto laat zien dat ze groeit als kool.

Op het kiekje is te zien hoe het meisje vertoeft in de buitenlucht. En met een haarband in, haar grote kijkers en schattige tandjes steelt ze helemaal de show. “Niet normaal, hè?”, aldus haar trotse vader, gevolgd door een emoji met hartjesogen.

#Smelt

Fans van Sven en Naomi zijn het inderdaad met de schaatser eens dat de kleine spruit ‘niet normaal’ schattig is en kunnen haar wel opvreten. “Superknap kind!”, luidt een van de reacties. Een ander vult aan: “Prachtig, zo’n mooi meisje! Haar ogen, blik, lach, haar… fantastisch!”

Net Naomi

Verschillende fans merken op dat Kae sprekend op haar moeder lijkt. “Kleine Naomi!”, klinkt het dan ook meermaals. Maar één fan is er toch niet zo zeker over: “Ze lijkt op jou, hoor. Dezelfde donkere ogen en ronde gezicht met het lange haar van mama.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens. “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi.

Dit bericht bekijken op Instagram Niet normaal hé? 😍 Een bericht gedeeld door Sven Kramer (@svenkramer) op 28 Aug 2019 om 2:49 (PDT)

