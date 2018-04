Sven Kramer en Naomi van As verwachten hun eerste kindje

De geruchten gingen al een tijdje de ronde, maar nu is het zeker: Sven Kramer en Naomi van As verwachten samen hun eerste kindje! Dat maakt het koppel vandaag bekend op Instagram.

Lees ook: Ferri Somogyi gaat trouwen met zijn vriendin Noëlle

‘Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt,’ laat Sven weten via Twitter en Instagram. Ook Naomi plaatst een lieve foto van hen samen met als bijschrift: ‘Baby on the way.’

Zwangerschap

Het nieuws lekte in februari al bijna uit nadat Sven tijdens de Olympische Spelen een gouden medaille won op de vijf kilometer. Hij zocht op dat moment oogcontact met Naomi, die in het publiek zat, en maakte met zijn rechterhand een bollend gebaar voor zijn buik. Veel Nederlandse tv-kijkers dachten toen al dat hij vader werd.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders