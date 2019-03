Journalist Suus Ruis over ‘Iedereen had het erover’ en haar fascinatie voor Edwin de Roy van Zuydewijn

Speciaal voor Flair schrijft journalist Suus Ruis wekelijks een zalige column over (show)nieuws dat haar opviel en waar ze gewoon over móest schrijven. Deze week stort ze zich op ‘Iedereen had het erover’ en haar fascinatie voor Edwin de Roy van Zuydewijn.

“Vanzelfsprekend zat ik gisteravond aan de buis gekluisterd voor Iedereen had het erover van Art Rooijakkers (die in de leader van het programma in de camera kijkt alsof hij Jack Nicholson in The Shining is, maar daar gaat het nu niet over).

Ik ben een royalty fetisjist – vraag me alles over welk Europees koningshuis dan ook vanaf 1800 tot nu – en slurp uiteraard elk interview met Edwin de Roy van Zuydewijn. Ik weet nooit zo goed wat ik hem moet vinden, afgezien van het feit dat ik hem op een vreemdsoortige manier woest aantrekkelijk vind. What can I say, ik hou wel van het type corpsbal-met-grote-bek waar ik qua formaat twee keer in pas. Kan ik verder ook niet helpen. Hij fascineert me.

Korreltje zout

Ik geloof lang niet alles wat hij en Margarita in 2003 over de koninklijke familie riepen. Beatrix een drankorgel, opgestoken middelvingers van de prinsen naar Oranjefans, Willem-Alexander te dom om zijn eigen naam te spellen? Ik geloof dat we het allemaal met een korreltje zout moeten nemen. Edwin en Margarita waren pissig en voelden zich genegeerd en slecht behandeld, en in je boosheid kun je dingen roepen die misschien net iets heftiger klinken dan ze in werkelijkheid zijn.

Genadeklap

Maar dat De Roy van Zuydewijn kapot is gemaakt door de machtigste familie van Nederland, daarvan ben ik overtuigd. Hij heeft daar zelf wel een klein beetje aan meegeholpen door zich nou niet bepaald neer te zetten als lekker makkelijk, sympathiek (ik herinner me nog een heel nasty ruk die hij op zijn huwelijksdag aan de arm van Margarita gaf), of behept met enige zelfkritiek, maar ik geloof zeker dat de Oranjes, met wijlen opa Bernhard als aanvoerder, hem de genadeklap hebben gegeven en ervoor hebben gezorgd dat hij nergens meer aan de bak kwam.

“In Nederland hoeft in theorie niemand zonder bankrekening te leven uit een plastic tasje”

Was er nog nieuws gisteravond? Ja, hoor. De Roy van Zuydewijn heeft geen bankrekening en leeft van wat familieleden en vrienden hem toestoppen. En hij heeft maar twee broeken en twee paar sokken. En hij wil niet bij de McDonald’s werken want hij is gepromoveerd aan Oxford. Over dit laatste struikelde half Twitter. Dat snap ik wel een beetje. Ik begrijp heel goed dat je een baan wilt die op jouw niveau is, maar in Nederland hoeft in theorie niemand zonder bankrekening te leven uit een plastic tasje. Hij hoeft ook geen wc’s te gaan schrobben, maar er is ongetwijfeld iets te vinden dat ergens tussen hamburgers bakken en bankier/consultant/vermogensbeheerder zijn, in ligt. Dan verdien je in ieder geval geld, en kom je onder de mensen. Dat laatste lijkt mij in ieder geval soort van essentieel voor je geluk. De beelden terugzien van de tenenkrommende aflevering van Barend & Van Dorp (“Mag ik een klein knuffeltje?”) maakte mijn avond sowieso goed. Het was nog even heerlijk gênant als 16 jaar geleden.

Aan de ene kant vind ik het bewonderenswaardig dat iemand doorzet, en blijft knokken totdat hij krijgt wat hij wil. Maar op een gegeven moment komt er een moment dat je moet beseffen dat je dit gevecht niet gaat winnen, en dat je moet gaan proberen om iets te maken van de rest van je leven. Iedereen die betrokken was bij deze strijd is dood of verdergegaan, dat moet Edwin de Roy van Zuydewijn denk ik ook maar eens gaan doen. En dan bedoel ik natuurlijk verdergaan.”

