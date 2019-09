Foto’s! Schrijfster Susan Smit getrouwd met grote liefde Onno

Het was afgelopen weekend groot feest voor schrijfster Susan Smit en journalist Onno Aerden. De twee gaven elkaar namelijk het jawoord.

‘We did it!’

Dat maakte het kersverse getrouwde stel maandag bekend op social media. “We did it!”, jubelt Susan bij een foto met haar echtgenoot. Susan droeg een kanten jurk met v-hals. Enkele bloemen in haar prachtig half opgestoken haar zorgden voor een klein kleurdetail.

Aanzoek

“Afgelopen zaterdag met zoveel liefde, warmte en vreugde om ons heen dat we er nog steeds van aan het bijkomen zijn.” Onno deelt hetzelfde beeld. “Just married. Nou ja, zaterdag. Wat een liefde, wat een warmte. Op naar de rest van ons leven samen!” In februari werd bekend dat Onno voor Susan op de knieën was gegaan in Parijs.

Gezin

Susan heeft twee kinderen met haar eerdere partner, Goof en Linde. Zij gingen in 2015 toen de kinderen één en vier waren. Ze waren zes jaar samen. Sinds 2016 is Susan samen met Onno.

Bron: ANP | Beeld: ANP