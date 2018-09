Surprise! Robbie Williams is opnieuw vader geworden

Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field verrassen de wereld met prachtig nieuws: het stel heeft hun derde kindje mogen verwelkomen. De komst van de kleine spruit hebben de twee strikt geheim gehouden, mét een bijzondere reden.

Op Instagram onthult de kersverse moeder dat ze een draagmoeder in de arm hebben genomen om hun kinderwens te vervullen. ‘Het was een erg lange en moeilijke weg om hier te komen, en daarom hebben we het zoveel mogelijk geheim gehouden’, schrijft de actrice bij de gezinsfoto. ‘Familie komt in allerlei vormen en dit kleine meisje, biologisch de onze, is gedragen door een ongelooflijke draagmoeder, die we eeuwig dankbaar zullen zijn. We zijn zo gelukkig dat we leven in een wereld waarin dit mogelijk is.’

Coco

Het pasgeboren dochtertje van Robbie en Ayda luistert naar de naam Colette Josephine Williams; haar roepnaam is Coco.

