Super schattig: zoontje Chantal Janzen komt voor het eerst buiten

Op Instagram plaatste Chantal een foto met daarop kleine Bobby in de kinderwagen. “Bobby is buiten. Dat klinkt als een waarschuwing, maar het is alles behalve dat,” schrijft de presentatrice bij het kiekje.

Bobby

Zoontje Bobby werd geboren op donderdag 29 maart. Hij is het tweede zoontje van Chantal en haar man Marco Geeratz. Samen werden ze al eerder ouders van de 9-jarige James. Daarnaast heeft Marco al twee dochters en een zoon uit een eerder huwelijk.

Bobby and James❤ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 5 Apr 2018 om 12:30 (PDT)

Beeld: ANP