Super leuk nieuws: GTST-acteur Ferri Somogyi gaat trouwen

Ferri deelde een kiekje waarop de verlovingsring van Noëlle duidelijk zichtbaar is. “She said yes!” stond er onder de foto. Gefeliciteerd Ferri en Noëlle!

Eerste kindje

In februari maakte Ferri al bekend dat hij en zijn Noëlle samen hun eerste kindje verwachten. Vorige maand maakte het koppel het geslacht van de baby bekend – het wordt een meisje! Noëlle is uitgerekend in september.

De 44-jarige acteur heeft sinds mei vorig jaar een relatie met de achttien jaar jongere Noëlle. De liefde bloeide op nadat ze elkaar weer tegenkwamen in haar woonplaats.