Grappig: ‘Suits’-vader Meghan had duidelijke boodschap voor prins Harry

Wendell Pierce, die de vader van Meghan Markles personage speelt in ‘Suits’, geloofde lang niet dat zijn collega echt iets had met de Britse prins Harry. Hij vertelt in een interview met zender KTLA in Los Angeles dat hij pas overtuigd was toen de Britse geheime dienst naar de set kwam.

De acteur, die ook bekend is uit series The Wire en Treme, haalt in het gesprek ook herinneringen op over hoe Meghan de verlovingsring van haar personage meteen moest afdoen zodra de opnames klaar waren. Agenten van MI5 zorgden ervoor dat ze Rachels ring pas omdeed als de camera’s gingen lopen, zodat ze niet in het openbaar gespot werd met een verlovingsring om.

Duidelijke taal

Prins Harry zelf kwam ook een keer langs op de set, zo vertelt Pierce, die daar zelf niet bij aanwezig was. “En dat terwijl ik er helemaal klaar voor was om hem als haar tv-vader te vertellen: ‘Als je haar hart breekt, breek ik je kaak.’ Dat was ik echt van plan!”

Sterke band

De 55-jarige acteur heeft altijd een goede band gehad met zijn televisiedochter. In een eerder interview liet hij al eens weten dat hij Meghan voor haar vertrek bij Suits vertelde: “Ik weet dat je leven enorm gaat veranderen. Maar wat er ook gebeurt, ik zal altijd je liefhebbende nepvader zijn.”

