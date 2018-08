Hóe leukkk: ‘Suits’-ster en ‘PLL’-actrice in verwachting van eerste kindje

Suits-acteur Patrick J. Adams (Mike) en Pretty Little Liar Troian Bellisario (Spencer) zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat meldt E! Online.

Goed verstopt

Het acteurskoppel werd voor het laatst in het openbaar gezien in mei, toen ze de bruiloft van de Britse prins Harry en Meghan Markle bijwoonden. Markle was Adams’ tegenspeelster in de hitserie Suits. Bellisario is vooral bekend van haar rol in Pretty Little Liars.

Relatie

De 36-jarige Adams en de 32-jarige Bellisario kennen elkaar sinds 2009 en zijn sinds 2010 officieel een setje. In 2014 volgde een verloving, waarna er in december 2016 getrouwd werd. De foto’s van hun rustic, hippie wedding zijn een lust voor het oog.

Het stel speelde grappig genoeg als eens eerder ouders to be:

