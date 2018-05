Suits-echtgenoot wenst Meghan veel geluk

Voor acteur Patrick J. Adams zal de bruiloft van de Britse prins Harry en Meghan Markle een bijzondere ervaring zijn. In de Amerikaanse serie Suits gaf hij namelijk zelf als zijn personage Mike Ross al eens het ‘jawoord’ aan Rachel Zane, gespeeld door Meghan. Net als vele andere castleden van de serie is ook Adams aanwezig bij de huwelijksplechtigheid in Windsor Castle.

Voordat de Canadese acteur vrijdagavond ging slapen, gingen zijn gedachten uit naar de bruiloft. “Er staat een beetje een bijzondere, maar vooral ook heel mooie dag op het programma voor mijn vriendin Meghan”, schrijft Adams op Twitter. “Meghan, we zijn heel dankbaar dat we aanwezig mogen zijn bij deze gedenkwaardige dag. Veel liefs en ik wens je veel geluk.”

Stoppen met acteren

Vanwege het huwelijk met prins Harry moest Meghan stoppen met haar rol in Suits. Ze speelde vanaf het begin mee in de advocatenserie, die in Nederland te zien is op Netflix. In het zevende seizoen trouwt ze met Adams, die net als Meghan ook uit de serie stapt.

Even melk halen

Toen in november bekend werd dat de 36-jarige Amerikaanse actrice in het huwelijksbootje zou stappen met prins Harry, kon Adams het niet laten om een grapje te maken. Op Twitter schreef hij bij de huwelijksaankondiging dat hij dacht dat ze ‘alleen even melk ging halen’.

She said she was just going out to get some milk… https://t.co/y7cnM0eC9D — Patrick J Adams (@halfadams) November 27, 2017

I’m beginning to think she might not actually be… https://t.co/4x1Cd6eO0N — Patrick J Adams (@halfadams) May 19, 2018

Daar komt Adams nu op terug. “Ik begin te denken dat ze niet alleen maar even melk is gaan halen”, schrijft hij zaterdagochtend op Instagram bij een foto van een Britse krant The Times, waarop Meghan en haar moeder Doria Ragland op de voorpagina schitteren.

Bekijk hieronder het sprookjeshuwelijk uit Suits:

Beeld: Stills uit Suits | Bron: ANP