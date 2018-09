Stylist Fred van Leer is opgenomen in het ziekenhuis

Vervelend nieuws voor Fred van Leer, de stylist van de sterren. De televisiepersoonlijkheid was gisteren bij een modeshow aanwezig, waar het misging.

Lees ook: Say Yes To The Dress-presentator Fred van Leer leerde nee zeggen door burn-out

Oorzaak onbekend

Het gebeurde in Etten-Leur. Waarom Fred precies naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend.

Oorsuizen

Het is wel al langer bekend dat hij last heeft van oorsuizen. Hij is om die reden al eens flauwgevallen en onwel geworden. Of dat nu weer het geval is, heeft hij nog niet laten weten. Fred zou vanaf 14 september starten met een theatertour van maar liefst 41 shows. Of dat doorgaat is ook nog niet duidelijk.

Bij de modeshow werd de zieke Fred gelijk vervangen door Mari van der Ven. Dat vindt Mari allesbehalve makkelijk. “Fred is Fred en ik ben Mari”, zei hij zelf.

Een paar dagen geleden plaatste de stylist nog deze vrolijke foto van zichzelf in de auto:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP