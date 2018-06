Een stralende Meghan Markle verschijnt voor het eerst op het paleisbalkon

Het is alweer drie weken geleden dat we konden genieten van het sprookjeshuwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Meghan is nu officieel lid van het Britse koningshuis en dat betekent dat ze bij de meeste officiële gelegenheden aanwezig moet zijn. Gisteren mocht de gloednieuwe Duchess of Sussex meteen al voor het eerst het balkon van Buckingham Palace op tijdens ‘Trooping the Colour’ – en wat zag ze er weer oogverblindend uit.

De jaarlijkse ceremonie ‘Trooping the Colour’ staat in het teken van de verjaardag van de regerende koning of koningin, in dit geval dus van koningin Elizabeth. De stralende Meghan Markle verscheen in een poederroze jurk met boothals en bijpassende hoed.

De royal kids

Niet alleen stal Meghan de show tijdens het balkonbezoek, ook de royal kinderen vielen behoorlijk op. Ze leken het allemaal goed naar hun zin te hebben, terwijl hun ouders maar een beetje verveeld voor zich uit zaten te staren. Iedereen hield zich keurig aan het protocol tijdens de ceremonie, maar Charlotte en George (kids van William en Kate) en Savannah (de kleindochter van Elizabeths dochter prinses Anne) konden hun lol niet op. Het resultaat was onder andere deze grappige beelden:

