Stop it: is ook Kourtney Kardashian in verwachting?

Nadat er bekend werd gemaakt dat Kim Kardashian (36) en Kanye West met behulp van een draagmoeder hun derde kindje verwachten, kwam al gauw het nieuws naar buiten dat ook Khloe Kardashian (32) een kindje verwacht met haar basketballer Travis Scott. Daarna bleek Kylie Jenner (20) zwanger te zijn, en naar verluidt nu dus ook Kourtney Kardashian. Baby boom…?!

Een bron meldt aan Life & Style over de vermeende zwangerschap van de oudste Kardashian-telg: ‘She was thrilled to learn she was expecting.’ De vader van het vierde kindje? Dat zou niet Kournteys ex-vriend Scott Dissick zijn, maar haar nieuwe 24-jarige vlam Younes Bendjima. Kourtney en Younes zouden nu ongeveer een jaar aan het daten zijn.

Kourtney heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag een groot gezin zou hebben. De bron vertelt: ‘Kourtney loves being part of a large family and having so many siblings and she wants the same for Penelope, Mason, and Reign.’

Tsja. Als het daadwerkelijk waar is dat ál deze vier Kardashian-zusjes zwanger zijn, kunnen we ze alleen maar een staande ovatie geven. Want wat timing – en dus ook publiciteit – betreft, zit het helemaal snor bij de realitysterren.

hello A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Sep 23, 2017 at 1:03pm PDT

