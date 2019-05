Staat de stoornis van Katja Schuurman een zwangerschap in de weg?

Binnenkort is het zo ver: dan trouwen Katja Schuurman en Freek van Noortwijk. De bruidegom in spe wil daarna dolgraag vader worden, maar of hem dat gegund is?



Deze zomer stappen Katja Schuurman (44) en chef-kok/restauranteigenaar Freek van Noortwijk (30) eindelijk in het huwelijksbootje. “Dat Katja en ik binnenkort gaan trouwen, had ik vier jaar geleden, toen ik haar in ons restaurant ontmoette, echt nooit verwacht”, vertelt Freek aan weekblad Margriet. “Ik was erop voorbereid dat ik – zodra zij zou denken: ik ben wel klaar met dat binkie! – gewoon met mijn leven door zou gaan. Pas nadat Katja me vroeg of ik haar vriendje wilde zijn, durfde ik me wat kwetsbaarder op te stellen en diepere gevoelens toe te laten.”

Heerlijk wakker worden

Freek geniet van ieder moment met Katja.”Elke ochtend word ik met een heerlijk gevoel naast haar wakker. Zo aan het begin van de dag heb ik nog geen sores aan mijn kop, ben ik nog fris en puur en denk ik: wow, ik zou wel de hele dag met haar in bed willen blijven. En dan eens een keer niet erotisch bedoeld.”

Kinderwens

Freek kan prima kan opschieten met Sammie (9), de dochter die Katja kreeg met ex-man Thijs Römer. Een baby van hen samen? In Margriet zegt Freek: “Ik weet niet of Sammie nog een broertje of zusje krijgt. Dat Katja dan moet stoppen met de medicijnen tegen een dwangstoornis is een dingetje…”

